İsrail’in Suriye’de İran hedeflerini vurduğu iddiasını değerlendiren Suriyeli gazeteci Fadi Maruf, İsrail’in vurduğu tüm hedeflerin Suriye'ye ait olduğunu, Suriye'de İran üsleri olmadığını ifade etti. Maruf ayrıca batılı devletlerin iddialarının aksine çatışmaları başlatan tarafın İsrail olduğunu söyledi.

Suriyeli gazeteci Fadi Maruf, İsrail'in saldırdığı tüm hedeflerin Suriye ordusuna ait olduğunu ve çatışmayı başlatan tarafın İsrail olduğunu söyledi.Maruf, "İsrail'in o sabah saldırdığı tüm hedefler Suriye ordusuna aitti. İran'ın buna hiçbir dahili yok. Bu, Suriye ve İsrail arasında 5 saat süren gergin bir çatışmaydı ve başlatan İsrail'di. Tıpkı Suriye'de savaşın devam ettiği son 7 yılda yaptığı gibi." dedi.Sputnik ajansına konuşan Maruf, İsrail'in 2011'den bu yana Suriye'de askeri üsler, bilimsel araştırma merkezleri ve diğer stratejik hedeflere yönelik birçok saldırı düzenlediğini hatırlattı.Fadi Maruf, Suriye'de İran üsleri olmadığını, yalnızca Suriye ordusuna yardımcı olan İranlı askeri uzmanlar olduğunu söyledi. Maruf "işgal ettikleri Golan Tepeleri'nden güya Suriye'deki İran üslerini vurdular. Ama Suriye'de İran üsleri yok.Bu yüzden İsrail'in saldırısında ölen ve yaralananlar Suriyeli askerlerdi" dedi.Suriye'nin 1973 savaşından bu yana İsrail'e tek bir saldırı düzenlemediğini vurguladı Maruf. İsrail'in komşu ülkenin güçlü orduya sahip olmasını istemediği için düzenli olarak saldırıda bulunduğunu belirtti.Suriyeli gazeteci, İsrail'in saldırılarına ilk kez karşılık veren Suriye'de, Şam sakinlerinin balkonlardan İsrail füzelerinin püskürtülme anlarını izlediğini buna karşılık İsraililerin dehşet içinde sığınaklarda beklediğini söyledi.