Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Suriye'de. Başkentte huzur hakim... Bugün de Suriyeliler Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve hükümete desteğini tüm dünyaya haykırdı. Emevi Meydanı'nda gençler ellerinde Suriye bayrakları ve Esad posterleriyle yürüyüş düzenledi. Şam'dan özel görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarınıza...





Suriyeliler Guta'nın kurtarılmasının ardından güvenliği sağlanan meydanda hükümete destek mitingi düzenledi.



Amerika, İngiltere ve Fransa üçlü çetesinin saldırısının püskürtülmesiyle yaşanan zafer havası sürüyor.



Meydanlarda toplanan gençler şarkı söylüyor... Dans ediyor...



Suriye bayraklarıyla emperyalizme lanet okuyan Suriyeliler yürüyüşün ardından da renkli görüntüler oluşturdu.



Hafız Esad heyekilinin önünde de toplandı Suriye halkı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın babasına selam gönderdi...





ulusal.com.tr Ellerinde Suriye bayrakları ve Esad posterleri... Emevi Meydanı'ndan yine tek ses yükseldi...Suriyeliler Guta'nın kurtarılmasının ardından güvenliği sağlanan meydanda hükümete destek mitingi düzenledi.Amerika, İngiltere ve Fransa üçlü çetesinin saldırısının püskürtülmesiyle yaşanan zafer havası sürüyor.Meydanlarda toplanan gençler şarkı söylüyor... Dans ediyor...Suriye bayraklarıyla emperyalizme lanet okuyan Suriyeliler yürüyüşün ardından da renkli görüntüler oluşturdu.Hafız Esad heyekilinin önünde de toplandı Suriye halkı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın babasına selam gönderdi...