Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Seçim kararı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
YSK'dan erken seçim açıklaması
YSK'dan erken seçim açıklaması
Suriyeliler emperyalizme meydan okudu
Suriyeliler emperyalizme meydan okudu
CHP'den erken seçim açıklaması
CHP'den erken seçim açıklaması

Suriyeliler emperyalizme meydan okudu

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Suriye'de. Başkentte huzur hakim... Bugün de Suriyeliler Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve hükümete desteğini tüm dünyaya haykırdı. Emevi Meydanı'nda gençler ellerinde Suriye bayrakları ve Esad posterleriyle yürüyüş düzenledi. Şam'dan özel görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarınıza...

Suriyeliler emperyalizme meydan okudu
Ellerinde Suriye bayrakları ve Esad posterleri... Emevi Meydanı'ndan yine tek ses yükseldi...

Suriyeliler Guta'nın kurtarılmasının ardından güvenliği sağlanan meydanda hükümete destek mitingi düzenledi.

Amerika, İngiltere ve Fransa üçlü çetesinin saldırısının püskürtülmesiyle yaşanan zafer havası sürüyor.

Meydanlarda toplanan gençler şarkı söylüyor... Dans ediyor...

Suriye bayraklarıyla emperyalizme lanet okuyan Suriyeliler yürüyüşün ardından da renkli görüntüler oluşturdu.

Hafız Esad heyekilinin önünde de toplandı Suriye halkı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın babasına selam gönderdi...


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.