Rusya'dan bir heyet, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili hazırlanan planı Lübnanlı yetkililere iletti. Lübnan, Moskova'nın hazırladığı planı destekleyeceklerini açıklarken, söz konusu planın içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Rusya, Suriyeli mülteciler için Lübnan yönetimi ile masaya oturdu.



Moskova, mültecilerin Suriye'ye dönüşüyle ilgili hazırladığı planı Lübnanlı yetkililere sundu.



Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev başkanlığındaki heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.



Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu planın maddeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.



Rusların hazırlağı planlı olumlu karşıladıklarını belirten Lübnan Cumhurbaşkanı, gerekli desteği vereceklerini ifade etti.



Lavrentiev ise görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için ortak çalışmanın devam edeceğini söyledi.



Rus heyeti, çarşamba günü Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmelerinin ardından Ürdün'e, daha sonra da Lübnan'a geçmişti.

