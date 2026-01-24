Suriye’nin terör örgütü SDG’ye verdiği süre 15 gün daha uzatıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkes süresinin uzatılmasına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, Suriye Ordusu’nun tüm harekât sektörlerinde ateşkes süresinin, 24 Ocak 2026 saat 23.00’ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün uzatıldığı belirtildi.

Ateşkesin uzatılmasının, “DEAŞ örgütü mahkûmlarının SDG hapishanelerinden Irak’a tahliye edilmesine yönelik Amerikan operasyonunu desteklemek amacıyla” gerçekleştiği ifade edildi.