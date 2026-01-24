Suriye’nin terör örgütü SDG’ye verdiği süre 15 gün daha uzatıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkes süresinin 24 Ocak 2026 saat 23.00’ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün uzatıldığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Suriye’nin terör örgütü SDG’ye verdiği süre 15 gün daha uzatıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Suriye Savunma Bakanlığı, ateşkes süresinin uzatılmasına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, Suriye Ordusu’nun tüm harekât sektörlerinde ateşkes süresinin, 24 Ocak 2026 saat 23.00’ten itibaren geçerli olmak üzere 15 gün uzatıldığı belirtildi.

Ateşkesin uzatılmasının, “DEAŞ örgütü mahkûmlarının SDG hapishanelerinden Irak’a tahliye edilmesine yönelik Amerikan operasyonunu desteklemek amacıyla” gerçekleştiği ifade edildi.

Rakka'da SDG'nin alıkoyduğu 126 çocuk serbest bırakıldıRakka'da SDG'nin alıkoyduğu 126 çocuk serbest bırakıldıDünya
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı? Doğu Perinçek yarın "yeni FETÖ"yü anlatacakİmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı? Doğu Perinçek yarın "yeni FETÖ"yü anlatacakGündem
sdg suriye ateşkes
Günün Manşetleri
SDG’ye verilen süre 15 gün daha uzatıldı
Bir teğmenin daha ihraç kararı iptal edildi
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi
Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı!
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı