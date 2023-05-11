Türk Dünyası Kültür Başkenti açılışı için Şuşa'da geri sayım başladı
Türk Dünyası kültür bakanlarının oy birliğiyle 2023 yılı için "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Azerbaycan’ın Şuşa şehri, etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatından (TÜRKSOY) yapılan yazılı açıklamaya göre, Şuşa, 11-13 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Program kapsamında TÜRKSOY üyesi kurucu ve gözlemci ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, KKTC, Altay, Hakas, Saha-Yakut, Tataristan ve Tıva’nın yanı sıra Macaristan’dan yüzlerce sanatçıyı ağırlayacak şehirde hazırlıklar tamamlandı.
Her yıl Türk Dünyası’ndan bir şehrin seçildiği program kapsamında misafir sanatçı ve bilim insanlarının katılımıyla yüzlerce uluslararası etkinlik düzenleniyor.
2012'de Kazakistan’ın Astana şehriyle başlayan süreçte sırasıyla 2013'te Türkiye’nin Eskişehir; 2014'te Tataristan’ın Kazan; 2015'te Türkmenistan’ın Merv; 2016'da Azerbaycan’ın Şeki, 2017'de Kazakistan’ın Türkistan, 2018'de Türkiye'nin Kastamonu, 2019'da Kırgızistan'ın Oş, 2020'de Özbekistan'ın Hiva, 2022'de Türkiye'nin Bursa şehri bu unvana sahip olmuştu.