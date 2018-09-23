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Susica toplama kampı kurbanları unutulmadı

Bosna Savaşı sırasında (1992-1995) Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Vlasenica'da Sırplar tarafından kurulan Susica toplama kampında öldürülen 1600 sivil Boşnak, törenle anıldı.

Susica toplama kampı kurbanları unutulmadı

1992'de işkence, katliam ve tecavüzlere şahitlik eden Susica toplama kampında gerçekleşen anma töreninde, katledilen kurbanlar ve şehitler için saygı duruşunda bulunularak, dualar okundu.

Kampta tutulanlardan Ibro Alibasic, burada yaptığı konuşmada, kampta beton üzerinde günde bir dilim ekmek ve biraz su ile yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını, kampta tutulduğu dönemde Sırp askerlerin kendilerini sebepsiz yere döverek, işkenceler uyguladığını anlattı.

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'ndeki Boşnak Klübü Başkanı Mujo Hadziomerovic de, Susica toplama kampını, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Boşnak diasporasını bir araya getirecek bir gençlik merkezine dönüştürmek istediklerini, söz konusu proje ile insanların savaşta Vlasenica'da neler olduğunu daha iyi öğrenip anlayabileceğini kaydetti.

Savaşın başlarında 1992'de 6 ay açık kalan Susica toplama kampında 8 bin kişi tutulmuş, bunlardan 1600'ü öldürülmüştü.

Bu arada, Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) yargılanan Susica kampının komutanı Dragan Nikolic, Susica toplama kampında tutulanlara tecavüz, işkence ve katliamdan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2013'te şartlı tahliye ile serbest bırakılan Nikolic,  haziran ayında yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #susica #toplama kampı #Bosna savaşı
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