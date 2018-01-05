Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı. Yemen sınırından gelen füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu belirtildi
Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Yemen topraklarından atılan balistik füzenin sınırdaki Necran kenti yakınlarında imha edildiğini duyurdu.
Koalisyon güçlerinin sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle sabah 07.00 civarında Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına balistik füze atıldığının tespit edildiğini belirtti.
Maliki, balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait Patriot füze sistemleri tarafından Necran kenti üzerindeyken imha edildiğini ifade etti.
ulusal.com.tr
Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı. Yemen sınırından gelen füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu belirtildi
Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı. Yemen sınırından gelen füzenin hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu belirtildi
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