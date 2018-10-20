Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün kabul edilmesinden sonra yeni bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, Kaşıkçı davasının Suudi yargısına ulaşacağını, ülkesindeki yargının tam bağımsız olduğunu söyledi.



Adalet Bakanı Samani, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'daki açıklamasında, "Kaşıkçı olayı, Suudi Krallığı'nın egemen olduğu bir toprak parçasında gerçekleşti." ifadesini kullandı.



Kraliyetin yolunun adaletin tesisi olduğunu ve bundan hiçbir zaman ayrılmayacağını vurgulayan Samani, bazı eksiklerin tamamlanmasının ardından davanın Suudi yargısına ulaşacağını ve ülkesindeki yargının tam bağımsız olduğunu iddia etti.



Davanın Suudi Arabistan'da izlenen sürece tabi olacağını aktaran Samani, kim olursa olsun bu konuda ihmalkar davranan herkesin hesaba çekileceğini, bunun bir "laf" değil işlerliği olan bir gerçek olduğunu dile getirdi.



Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.