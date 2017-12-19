CIA başkanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgedeki son durumun ele alındığı belirtildi. ABD ile Suudi Arabistan arasındaki temas sürerken, Yemen'deki Husiler, Riyad'a füze saldırısı düzenledi. Husilerin hedefinde Selman'ın sarayı vardı.

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ABD'nin müttefik olarak gördüğü Suudi Arabistan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yı ağırladı.



Riyad'daki Yemame sarayında görüşen Kral Selman ve Mike Pompeo'nun bölgedeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldıkları belirtildi.



Kraliyet Divanı Başkanı ve Devlet Bakanı Halid bin Abdurrahman el-İsa, Suudi Ulusal İstihbarat Başkanı Halid bin Ali el-Humeydan ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman da görüşmeye katılan isimler arasındaydı.



ABD'nin Suudi Arabistan temasları sürerken, Riyad semalarında tansiyon yükseldi.



Yemen'deki Husi güçleri, Riyad'a balistik füze attıklarını açıkladı. Hedefte üst düzey görüşmelerin gerçekleştiği Kraliyet Sarayı vardı.



Suudi Arabistan'dan gelen açıklamada füzenin Riyad'ın güney kesimlerindeyken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.





ulusal.com.tr