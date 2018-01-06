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Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı, cezaevine gönderildi

Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı. Prensler cezaevine gönderildi. Gözaltı gerekçesi ise kemer sıkma tedbirlerinin protesto edilmesi

Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına alındı, cezaevine gönderildi

Kemer sıkma tedbirlerini protesto ettiler, dağılın çağrısına uymadılar. Suudi Arabistanda prensler yine gözaltına alıdı.

11 prens, kemer sıkma tedbirlerine karşı bir sarayda toplandı. Prensler elektrik, su gibi masrafların artık devlet tarafından karşılanmamasını protesto etti. Bu bilgi "sabq.org" haber sitesinde yer aldı.

Habere göre prensler, "fatura" kararnamesinin geri çekilmesini talep etti. Ayrıca, bir akrabaları için verilen idam cezası için de tazminat talep etti.

Prenslere dağılmaları yönünde çağrı yapıldı. Ancak uyarıları dinlemeyen 11 prens Kraliyet Muhafızları tarafından gözaltına alındı ve Hair Cezaevine nakledildi.

Gözaltına alınan prenslerin isimleri ise açıklanmadı.

Suudi Arabitan'da daha önce geceyarısı bir operasyon düzenlenmiş, çok sayıda prens ile 4 bakan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suudi arabistan #prens
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