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Suudi Arabistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde Hawk tipi askeri bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Uçak'taki 2 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Kazaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Etiketler; #suudi arabistan
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