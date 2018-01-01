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Suudi Arabistan'da KDV dönemi

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da KDV dönemi

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada,  "bugün itibariyle sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt,  elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına  başlandığı" belirtildi.

Yüzde 5 olacağı kaydedilen KDV uygulamasının konut kirası, devlet  tarafından verilen sağlık hizmetleri ve  ihracat  gibi sınırlı bazı alanlarda  uygulanmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım  Bakanlığının bu uygulama sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve  vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceğine işaret edildi.

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin  vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi arabistan #kdv #Zekat Kurumu
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