Aktivistler tarafından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair henüz doğruluğu onaylanmayan görüntüler paylaşıldı.

Riyad Polis Sözcülüğü, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, uzmanların inceleme yapacağı kaydedildi.

Bu arada Suudi Arabistanlı bazı yetkililere dayandırılan haberlerde, Kral Selman bin Abdulaziz'in, "drone"un emniyet güçleri tarafından düşürüldüğü sırada Riyad'daki sarayında bulunmadığı belirtildi.



"Riyad'daki Kraliyet saraylarından birinin içinden ateş açılıyor"

Ülke dışında ikamet eden muhalif isimlerden Ganim ed-Dusari de Twitter hesabından, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair görüntüleri paylaşarak "Riyad'daki Kraliyet saraylarından birinin içinden ateş açılıyor." ifadesini kullandı.



Suudi Arabistanlı yazar Advan el-Ahmeri ise bir süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntülerin doğru olmadığını belirterek "Kraliyet Sarayı'na yaklaşan bir 'drone'a müdahale edildi ancak El-Huzami Mahallesi'nde ateş açıldığına dair haberler doğru değil." ifadesine yer vermişti.



Suudi yetkililerden yapılan ilk açıklamadaysa olayın Kraliyet Sarayı'na gereğinden fazla yaklaşan bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) imha edilmesinen ibaret olduğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Riyad polisi sözcüsü başkent Riyad'da Kraliyet Sarayı yakınlarında bir oyuncak drone düşürüldüğünü açıkladı. Yetkililer herhangi bir yaralanma veya hasar olup olmadığını bildirmedi.