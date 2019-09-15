Suudi Arabistan'da petrol üretimi geçici olarak durduruldu

Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretim geçici olarak durduruldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman yaptığı açıklamada, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını ifade etti.

Bin Selman, ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5,7 milyon varil ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetti.

Bin Selman ayrıca, söz konusu saldırının, diğer doğal gaz türlerinin tedariğinin yaklaşık yüzde 50 oranında düşmesine neden olacağını aktardı.

Saldırı nedeniyle iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmayacağını belirten bin Selman şirketin, meydana gelen hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya SİHA saldırısı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.



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