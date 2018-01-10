Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştüğü bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Abbas ile telefonda görüşen Kral Selman, ülkesinin Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.
Kral Selman, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasına yönelik meşru haklarına ilişkin Suudi Arabistan'ın tavrının aynen sürdüğünü ifade etti.
Selman, Birleşmiş Milletler kararları temelinde Filistin meselesine adil ve daimi bir çözüm bulunması için çabaların devam edeceğini belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da liderlerin, karşılıklı koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı.
Kral Selman, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştüğü bildirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.