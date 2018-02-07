Suudi Arabistan, İsrail'e gidecek Hindistan havayollarından Air India'ya ait uçakların hava sahasını kullanmasına izin verdi

Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerde iki ülke için tarihi gelişmeler yaşanıyor.



Suudi Arabistan, Hindistan Delhi'den direkt İsrail Tel Aviv'e gidecek olan Air India havayollarına ait uçaklara hava sahalarını kullanmaları için izin verdi.



UÇUŞ SÜRESİ 2,5 SAAT KISALACAK



Verilen izin sonrası Hindistan'dan İsrail'e yapılan uçuşların süresi, şu anda kullanılan rota ile karşılaştırıldığında iki buçuk saat kısalacak.



Yeni rota ile havayolunun yakıt masraflarını azaltmasına ve yolcularına daha ucuz bilet satmasına olanak tanıyacak.



ulusal.com.tr