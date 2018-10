Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetine ilişkin her geçen gün bazı bilgiler açıklıyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bu kez İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. May, "cinayete ilişkin mevcut izahatın inandırıcı olmadığını" söyledi. İtalya ise Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayı tartışıyor.

Suudi Arabistan resmi makamlarından Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni açıklamalar geliyor.



Suudi Arabistan Başsavcılığı "Türkiye'den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor" açıklaması yaptı.



İngiltere Başbakanı Theresa May de Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.



May, Kral Abdülaziz'e mevcut izahatın inandırıcı olmadığını, dolayısıyla ne olduğunu ortaya çıkarmaya acil ihtiyaç olduğunu söyledi.



İngiltere Başbakanı, Suudi Arabistan'a Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmada iş birliği yapması çağrısında da bulundu.



İtalya ise Suudi Arabistan'a silah satışını gözden geçiriyor. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, "İtalya, Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan'a silah tedarikini durdurmayı kesinlikle değerlendiriyor" dedi.



Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alırken diğer AB ülkelerine aynısını yapmaları çağrısında bulunmuştu.



İNGİLTERE'DEN RİYAD'A ÇAĞRI

THERESA MAY: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN



İTALYA, RİYAD'A SİLAH SATIŞINI ASKIYA ALABİLİR



