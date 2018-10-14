Suudi Arabistan'dan, yaptırım ve boykot sinyali veren ülkelere yanıt geldi. Ekonomik yaptırım ve siyasi boykot kararı alan ülkelere misliyle karşılık verileceğini söyleyen Riyad yönetimi, konsolokta arama yapılmasına hâlâ izin vermedi.

Riyad'dan Washington'a yaptırım cevabı geldi.



Suudi Arabistan devlet haber ajansı Riyad'ın yaptırım girişimlerine karşılık vereceğini duyurdu. Habere göre Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili başka devletlerin olası ekonomik yaptırımlarına karşı olası senaryolar hazır.



Suudi Arabistan yönetiminden yapılan açıklamada "Suudi ekonomisi küresel ekonomi için hayati bir role sahiptir" denildi.



Riyad'ın bu açıklaması Amerika Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson'ı kabulu sırasında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamara yanıt olarak değerlendirildi. Trump, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü kanıtlanırsa Riyad yönetimine yaptırımlar uygulayacakalarını açıklamıştı.



İki ülke arasındaki gerilime İngiltere'de dahil oldu.



İngiltere, Amerika ile birlikte, Riyad'da düzenlenecek uluslararası yatırım konferansını iptal edebilir. Haberi İngiliz haber ajansı BBC servis etti.



Haber kritik bir öneme sahip. çünkü 23-25 Ekim'de düzenlenecek yatırım konferansı “Çöl'deki Davos” olarak nitelendiriliyor.



Konferansın ev sahipliğini Kaşıkçı için tutuklama emri verdiği ileri sürülen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman yapıyor. Salman bu konferansla "Yeni reform sürecini" ve "Ülkesinin petrole bağımlılığını azaltmayı hedefleyen 2030 Vizyonunu” tanıtacak.



Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin kaygılar nedeniyle bir grup sponsor şirket ve medya kuruluşu da konferanstan çekilme kararı almıştı.



Tüm bu tartışmalara rağmen Suudi Arabistan hala Türkiye'nin aram yapmasına izin vermiş değil.



En son İstanbul'daki konsolosluk binasına girerken görüntülenen Kaşıkçı için konsolosluta arama yapılması bekleniyor.



Türkiye'nin diyalog çağrısı sonucu ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Cuma günü Türkiye'ye 11 kişilik bir Suudi heyet geldi.



Ankara'da yapılması beklenen görüşme için de Suudi heyet henüz bir adım atmadı.





ulusal.com.tr