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Suudi Arabistan'dan yeni Kaşıkçı açıklaması

Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyledi

Suudi Arabistan'dan yeni Kaşıkçı açıklaması

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü dün gece yarısı kabul eden Suudi Arabistan'dan bugün yeni bir açıklama geldi. Uluslararasıhaber ajansı Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı cinayetinin müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyledi. Yetkili, "Müzakere ekibinin şaşkınlığı olayın üstünü örtmelerine neden oldu" dedi.

2 Ekim tarihinde İstanbul Başkonsolosluğu'na giren gazeteci Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilmişti. Günlerce cinayeti inkar eden Riyad yönetimi, 20 Ekim'in ilk saatlerinde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldüğünü kabul etti. Dünden bu yana Suudi Arabistan'a dünyadan tepki yağıyor ve Reuters'ın yeni haberinin başlığı 'Suudi Arabistan, şüpheler arasında Kaşıkçı'nın ölümünde diğer hikayeyi kanıtlamaya çalışıyor' oldu.
 
Soruşturmada 18 kişinin gözaltına alındığını ve üst düzey üç istihbarat görevlisinin kovulduğunu duyuran Riyad yönetimi, halen Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu açıklamış değil.

Etiketler; #suudi arabistan #cemal kaşıkçı #açıklama
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