Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan başsavcılığı açıklamasına göre, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 11 sanık, bugün Riyad'da avukatlarıyla birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı.



Açıklamada, sanıkların, iddianameyi dinlemelerinin ardından, mahkeme heyetinden iddianameyi istediği ve savunma yapabilmek için süre talep ettiği belirtildi.



Açıklamada, mahkemenin gerekli soruşturmayı sürdürmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelediği aktarıldı.



Başsavcılığın açıklamasında, beş sanık için istenen idam talebi de dahil mahkemeden, 11 sanık hakkında "Şeriat yasalarının gereğinin uygulanmasını talep ettiği" bilgisi yer aldı.



Açıklamada ayrıca, başsavcılığın Türkiye'deki başsavcılığa "davaya ilişkin Türkiye'nin elindeki tüm delillerin kendilerine ulaştırılması için daha önceden iki ayrı talebi yazılı olarak gönderdiği" kaydedildi.



Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetine ilişkin 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, 21 şüpheliden 11'ine suç isnat etmiş ve beşi hakkında idam cezası talebiyle mahkemeye sevketmişti.