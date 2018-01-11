Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, BAE'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Abdulaziz, başkent Abu Dabi'de mevkidaşı Seyf bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Bakanların, ikili ilişkiler ve bunları geliştirme yolları ile bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz, Körfez turu kapsamında Kuveyt ve Bahreyn ziyaretlerinin ardından dün BAE'ye gelmişti.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi
Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
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