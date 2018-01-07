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Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz Kuveyt'te

Kuveyt Emiri Sabah, Abdulaziz bin Suud'u kabul etti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz Kuveyt'te

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif'i kabul ettiği bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda bir araya gelen ikili bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah es-Sabah'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud, üst düzey bir güvenlik heyetiyle 3 günlük ziyaret için dün akşam Kuveyt'e gelmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi arabistan #Kuveyt #Abdulaziz bin Suud
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