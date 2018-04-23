Suudi Arabistan’ın öncülüğünde koalisyon güçleri tarafından Yemen’in kuzeybatısına hava saldırısı düzenlendi. Saldırının bir düğüne denk geldiği ve çok sayıda can kaybının olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansının ulaştığı bilgiye göre hastaneye 40 cansız beden getirildi. En az 50 kişi de yaralı.



Yaralılardan 30’unun çocuk olduğu belirtiliyor. Ölenlerden 20'sinin düğüne katılan kişiler olduğu ifade ediliyor.