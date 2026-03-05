Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü

Suudi Arabistan'da CIA (Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı) karargâhına düzenlenen son saldırıda, bu teşkilatın 4 üst düzey yetkilisi ve 8 diğer subayı da öldürüldü

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

Elde edilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'da CIA (Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı) karargâhına düzenlenen son saldırıda, bu teşkilatın 4 üst düzey yetkilisi ve 8 diğer subayı da öldürüldü.

Washington Post da bu saldırıya atıfta bulunarak, bu eylemin Riyad'daki ABD Büyükelçiliği kompleksinde gerçekleştiğini ve bunun İslam Cumhuriyeti için önemli bir başarı olduğunu yazdı. Elbette kayıp sayısını sansürlemeye çalıştı.

Belirtmek gerekir ki, daha önce BAE'deki CIA karargahına düzenlenen saldırıda da bu istihbarat teşkilatının 6 üst düzey subayı öldürülmüştü.

İran Kızılay'ı açıkladı, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandıİran Kızılay'ı açıkladı, saldırılarda hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandıDünya
İlkokul saldırısına İran'dan sert tepki: ''Özgürlük marşınız bu muydu?''İlkokul saldırısına İran'dan sert tepki: ''Özgürlük marşınız bu muydu?''Dünya
İzmir'de ABD ve İsrail’in İran saldırılarına tepkiİzmir'de ABD ve İsrail’in İran saldırılarına tepkiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

cia iran
Günün Manşetleri
Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü
Hedef alınan ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı
Lavrov: "Her şeyi yapacağız"
İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail'in Lübnanlılara tahliye emri endişe verici
PJAK'ın faaliyetleri yakından takip ediliyor
Turistik Doğu Ekspresi sezonu tamamladı
İran: ''Türkiye topraklarına füze atmadık''
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda dev operasyon
Taralı alan ihlaline ceza yağdı
"ABD İran'ın İHA'larını önleyemeyebilir"
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe Gazete manşetleri 5 Mart Perşembe
6 Mart Cuma BİM’de neler var? 6 Mart Cuma BİM’de neler var?
Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek? Eşel Mobil Sistemi nedir? Yeni sistem nasıl işleyecek?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?