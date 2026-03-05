Suudi Arabistan'da 4 üst düzey CIA yetkilisi öldürüldü

Elde edilen bilgilere göre, Suudi Arabistan'da CIA (Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı) karargâhına düzenlenen son saldırıda, bu teşkilatın 4 üst düzey yetkilisi ve 8 diğer subayı da öldürüldü.

Washington Post da bu saldırıya atıfta bulunarak, bu eylemin Riyad'daki ABD Büyükelçiliği kompleksinde gerçekleştiğini ve bunun İslam Cumhuriyeti için önemli bir başarı olduğunu yazdı. Elbette kayıp sayısını sansürlemeye çalıştı.

Belirtmek gerekir ki, daha önce BAE'deki CIA karargahına düzenlenen saldırıda da bu istihbarat teşkilatının 6 üst düzey subayı öldürülmüştü.