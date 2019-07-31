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Suudi Arabistan’da 85 Türk tırı günlerdir limanda bekletiliyor

85 tırımız gerekçe gösterilmeden günlerdir Suudi Arabistan'da bekletiliyor. 10 gündür ülkeye giriş yapamayan tırların akıbeti henüz belli değil.

Suudi Arabistan’da 85 Türk tırı günlerdir limanda bekletiliyor

85 Türk tırı günlerdir Suudi Arabistan'dan içeriye giremiyor.

İskenderun Limanı'ndan çıkan tırlar, 21 Temmuz'da Duba Limanı'na ulaştı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden bekleme sahasına alındı.

Türk şoförlerden Arif Vural, durumun ne zamana kadar süreceğini bilmediğini ifade etti. 

10 gündür gümrük kapısında bekletilen tırların akıbetinin ne olacağı ise henüz belli değil.


ulusal.com.tr

Etiketler; #suudi arabistan
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