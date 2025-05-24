Suudi Arabistan'da alkol satışı başlıyor

Suudi Arabistan, 73 yıllık alkol yasağını kısmen kaldırmaya hazırlanıyor. Veliaht Prens Selman'ın "Vizyon 2030" stratejisi çerçevesinde alınan karar kapsamında, ülkede turizmi canlandırmak amacıyla 2026'dan itibaren 600 turistik yerde alkol satışına izin verilecek. Alkol içeriği yüzde 20'yi aşan içkiler satılamayacak.



73 yıllık yasak kısmen kaldırılıyor. Suudi Arabistan'da, turistik bölgelerde alkole izin geliyor.



Veliaht Prens Selman'ın "Vizyon 2030" stratejisi kapsamında alınan kararla, 2026'dan itibaren 600 turistik yerde alkol satışına izin verilecek. Amaç, turizmi canlandırmak. Hazırlıklar başladı.



Alkol içeriği yüzde 20'yi aşan içkiler satılamayacak. Bu oranın altındakiler ise kontrollü ortamlarda satılacak. Buna göre, 5 yıldızlı oteller ve lüks tatil köyleri, lisanslı dağıtıcılar ve yetkili elçilikler, Kızıldeniz Tatil Köyü, Sindalah ve Neom gibi turistik merkezler, yabancılar için konut kompleksleri, belirlenmiş uluslararası kültürel ve ticari etkinlikler gibi alanlarda alkol satışının yapılması bekleniyor.



Suudi yetkililer, bu uygulamanın Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerin turizm başarılarından esinlenip hayata geçirildiğini belirtiyor. Alkol satışıyla ilgili ülkede sıkı denetimler yapılacağı, kültürel hassasiyetlerin korunması ve toplumun dini değerleriyle çelişmemesi için kuralların titizlikle uygulanacağı ifade ediliyor.



Bu durum, ülkenin ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Fuarı ve 2034 FIFA Dünya Kupası öncesi turizmi canlandırma hamlesi olarak yorumlanıyor.