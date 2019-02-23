Suudi Veliaht Prens Selman, Asya turu kapsamında Çin'deki temaslarını sürdürüyor. Selman, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Çin Suudi Ticaret Forumu'nda ise çok sayıda anlaşmaya imza atıldı

Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman, Asya turunun son ayağında Çin'de görüşmelerde bulundu.



Selman önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Başbakan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü. Ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.



Şi, görüşmede iki ülkenin tarafların temel çıkarları ile önem verdiği konularda birbirini desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.



Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman da iki ülkenin ticari ilişkilerinin hızla geliştiğini kaydetti.



Selman "Suudi Arabistan Çin'i önemli stratejik bir ortak olarak görüyor. Arap Yarımadası kadim İpek Yolu'nun bir parçasıdır. Suudi Arabistan, Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaklaşa inşa edilmesini destekliyor" dedi.



Suudi Prensin, Bejing yönetimine terör ve aşırıcılıkla mücadeleye destek açıklamaları dikkat çekti.



Selman, Çin-Suudi Arabistan Yüksek Düzeyli Ortak Komitesi'nin üçüncü toplantısında "Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve istikrarını koruma çabalarını desteklediklerini" ifade etti.



Selman'ın Çin ziyareti kapsamında, Çinli ve Suudi üst düzey yetkili, 25 büyük kurum temsilcilerinin katıldığı iş forumu da düzenlendi.



Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan ile Çin arasında 28 milyar dolarlık 35 ayrı anlaşma imzalandı.



ulusal.com.tr