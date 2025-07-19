Süveyda’da ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar yaşanıyor

Suriye’de İsrail destekli Dürzi gruplar ile Bedevi aşiretler arasında çatışmaların şiddetlendiği Süveyda’da yeniden ateşkes ilan edildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, dış güçler uyarısı yaptı ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. “Suriye proje sahası değildir" diyen Şara, ayrılıkçılığın her türlüsüne karşı duracaklarını vurguladı.



Ateşkesin ilanıyla birlikte Suriye ordusu yeniden Süveyda’da konuşlandı. Ancak ateşkese rağmen kent merkezinden ve kırsaldan çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

ATEŞKESİ İLK DUYURAN ABD OLDU

Ateşkesi ilk duyuran ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack oldu. Barrack, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın, Türkiye, Ürdün ve Suriye’nin komşularının da kabul ettiği bir ateşkes üzerinde anlaştığını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı da kısa süre sonra Süveyda’da derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ardından Cumhurbaşkanı Şara kamera karşısına geçti.

“SURİYE PROJE SAHASI DEĞİLDİR”

Şara, İsrail’in saldırılarının Suriye'yi tehlikeli bir aşamaya soktuğunu belirterek, ülkenin ulusal birliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. “Suriye proje sahası değildir" ifadelerini kullandı ve bölünmeye karşı güçlü mesajlar verdi.

“Süveyda’da bazı kişiler, dış destekli ayrılıkçı hırslar yoluyla ulusal pusulayı saptırmaya çalıştı... Her türlü ayrılıkçılığa karşı duracağız. Suriye devleti, ülkedeki tüm azınlıkları ve mezhepleri korumaya kararlıdır. Adalet ve kanun herkese uygulanacak.”



Şara, Süveyda’da taraflara da yapıcı mesajlar verdi. Yeni Suriye’de düşmanlığa ve dış destekli ihtilaflara yer olmadığını belirtti.

“Küçük bir grubun eylemleri nedeniyle tüm Dürzi toplumunu yargılamamalıyız. Aşiretlere kahramanca duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum...”

BÖLGESEL ÇABALARA TÜRKİYE DE DAHİL OLDU, ANCAK SANA METNİNDE YER ALMADI

Şara, “gerginliği azaltma konusunda bölgesel çabalarda etkin olan Türkiye'nin rolünü göz ardı edemeyiz" dedi. Ancak Suriye Devlet Ajansı SANA’nın servis ettiği yazılı metinde, Türkiye’ye yer verilmemesi dikkat çekti.

SÜVEYDA YENİDEN DEVLET KONTROLÜNE GEÇECEK

Tom Barrack'ın açıkladığı ateşkes kapsamında, Süveyda’nın idari ve güvenlik kurumları yeniden devletin kontrolüne geçecek. Yerel silahlı gruplar Suriye ordusuna entegre edilerek asayişin sağlanmasına katkı sunacak. Her iki taraf da silahlarını teslim edecek.

Dürzilerin ilerleyen süreçte siyasi yapıya entegre edilmesi ve anlaşmayı kabul etmeyenlerin ülke dışına çıkarılması planlanıyor.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Özellikle Ankud Kavşağı, Beledi Parkı, Ümran Tişrin Kavşağı, Sanayi bölgesi ve Muhallak Garbi mıntıkalarından yoğun çatışma haberleri geliyor.

İSRAİL'DEN MESAJ: SALDIRILAR SÜRECEK

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Şara’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Saar, Suriye liderinin İsrail’i suçlayan komplo teorileri ürettiğini öne sürdü.

“Şara’nın Suriye'sinde Kürt, Dürzi, Alevi ya da Hristiyan olmak son derece tehlikeli” ifadelerini kullandı.