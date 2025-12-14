Sydney’deki saldırıda kritik detay: Bir araç dolusu bomba tespit edildi

Avustralya’nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, olayın boyutunu ortaya koyan yeni detaylar paylaşıldı. Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis olmak üzere 29 kişi yaralandı.

NSW polisi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Bondi Plajı’nda silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu belirtildi. Bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı.

ARAÇTA ÇOK SAYIDA BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet birimlerinin verdiği bilgiye göre, plajın yakınlarında bulunan bir araçta “el yapımı bomba” olduğu değerlendirilen çok sayıda cisim tespit edildi. Bomba imha ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Polis, tekne ve helikopterlerle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

BAŞBAKAN ALBANESE: ŞOK EDİCİ

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X üzerinden yaptığı açıklamada, Bondi Plajı’ndaki saldırının “şok edici ve son derece üzücü” olduğunu belirtti. Albanese, polis ve acil durum ekiplerinin görev başında olduğunu ifade ederek vatandaşlara güvenlik güçlerinin direktiflerine uymaları çağrısında bulundu.

Basın toplantısında konuşan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirterek olayın terör eylemi olarak değerlendirildiğini söyledi. Yahudi toplumunun yanında olduklarını vurgulayan Albanese, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

SORUŞTURMA KARMAŞIK

NSW Başbakanı Chris Minns de yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 18.47’de meydana geldiğini, saldırganlardan birinin öldüğünü ve olayın Yahudi topluluğunu hedef aldığının değerlendirildiğini söyledi. Minns, soruşturmanın oldukça karmaşık olduğunu ve henüz tüm soruların yanıtlanmadığını ifade etti.

“HER YERE DİDİK DİDİK BAKACAĞIZ”

NSW Komiseri Mal Lanyon ise saldırının terör olayı olarak ele alındığını açıkladı. Lanyon, “Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız” dedi. Yaralıların ve hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgi veremeyeceğini belirten Lanyon, saldırganların uzun namlulu silahlar kullandığını ancak detayların henüz paylaşılmayacağını söyledi.

Lanyon, saldırı sonrası bir araçta çok sayıda el yapımı bomba bulunduğunu doğrularken, sosyal medyada dolaşan iddialara karşı sükûnet çağrısı yaptı ve “İntikamın sırası değil” ifadesini kullandı.

ABC News’ün aktardığına göre, güvenlik kaynakları şüphelilerden birinin Sydney’in güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunu değerlendiriyor. Polis ekiplerinin şüphelinin evinde arama yaptığı bildirildi.