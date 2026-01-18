Çekilirken katliam yaptılar! SDG Tabka’da esirleri öldürdü

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre terör örgütü YPG/SDG, geri çekilirken hapishanedeki esirleri öldürdü.

Aynı süreçte Eski Köprü ile Rakka’ya su sağlayan ana hattın da patlatıldığı belirtildi.

ŞAM YÖNETİMİNDEN SERT TEPKİ

Suriye hükümeti, yaşananları Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı bir savaş suçu olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, YPG/SDG’nin sivilleri ve tutukluları hedef almasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Şam yönetimi, sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

TABKA’DA KONTROL SURİYE ORDUSUNA GEÇTİ

Suriye ordusunun, Rakka’ya bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin ilerleyişi sırasında çok sayıda örgüt mensubunun teslim olmak için temas kurduğu aktarıldı.

Yetkililer, Tabka yakınlarındaki Mansura bölgesinde kuşatılan 64 YPG/SDG mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

Suriye ordusu, Tabka’daki hapishanede bulunan koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş alanları görüntüledi. Yayınlanan görüntülerde, cezaevi içerisinde terk edilmiş eşyalar ve boş hücreler yer aldı.

Hapishane önünde toplanan bazı sivillerin ise kayıp yakınlarından haber beklediği görüldü.