Tacikistan’da parlamento seçimleri için geri sayım başladı!

Tacikistan’da halk, parlamentoyu ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. 5 milyonun üzerinde kayıtlı seçmenin katılım göstermesi beklenen seçimde, halk demokratik bir tercihte bulunmak için ülke genelindeki 3 bin 513 sandıkta oy kullanacak.

AGIT'IN SEÇİMLERİ İZLEMEME KARARI

Tacikistan'da yarın yapılacak genel seçimlerde, parlamento ve yerel meclis üyeleri belirlenecek. Temsilciler Meclisi ve belediye meclisi üyeliklerinin yanı sıra, halk tarafından seçilecek 63 milletvekili de belirlenmiş olacak. Sandık başına gidecek olan seçmenler, saat 06:00 ile 20:00 arasında oy kullanabilecek. Ancak bu seçimdeki en dikkat çekici noktalardan biri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin seçimleri izlememesi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, seçimlere gözlemci göndermeme kararı alarak, demokratik süreçlere dair endişelerini bir kez daha dile getirdi. AGİT, seçim gözlemcilerinin, seçimleri izlemek için gerekli garantilerin sağlanamaması nedeniyle, misyonunu iptal ettiğini duyurdu.

Seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçilecek 63 milletvekilinin 22’si orantılı nispi temsil sistemiyle, 41’i ise çoğunlukçu seçim sistemiyle belirlenecek. 220 aday, bu 63 sandalyeye yerleşmek için kıyasıya bir yarış verecek. Adaylar arasında Halk Demokratik Partisi, Komünist Parti, Demokrat Parti, Ekonomik Reformlar Partisi, Çiftçiler Partisi ve Sosyalist Parti yer alıyor. Seçim sonuçları, ülke genelinde önemli siyasi değişimlere kapı aralayabilir.

Seçmenler yalnızca Tacikistan sınırları içinde değil, aynı zamanda 28 yabancı ülkedeki diplomatik temsilciliklerde de oy kullanma şansına sahip olacak. Yurt dışında yaşayan Tacik vatandaşları için 36 sandık kuruldu.

SON SEÇİMDE HANGİ PARTİ NE KADAR OY ALDI?

Tacikistan’da 2020’de yapılan seçimde, iktidardaki Halk Demokratik Partisi, Temsilciler Meclisi’nde 63 sandalyenin 47’sini kazandı. Diğer partiler ise küçük bir payla temsil hakkı elde etti. Bu seçimde de, Halk Demokratik Partisi'nin güçlü bir zafer elde etmesi bekleniyor.

Tacikistan'daki seçim süreci, 28 Mart’ta yapılacak Milli Meclis seçimleriyle devam edecek. Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın aralık ayında imzaladığı kararnameye göre, bu seçimler sonrası ülkenin üst kanadı olan Milli Meclis için seçimler düzenlenecek.