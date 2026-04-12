Tahran: "ABD ile yeni bir müzakere turu planlanmıyor"

Fars Haber Ajansı’nın müzakere heyetine yakın kaynaklara dayandırdığı verilere göre, İran tarafı ABD’nin masadan ayrılmak için stratejik bir bahane arayışında olduğunu değerlendiriyor. Washington yönetiminin beklentilerini makul bir seviyeye çekme konusunda irade göstermediği belirtilirken; ABD heyetinin, 40 gün süren savaş boyunca askeri yöntemlerle ulaşamadığı hedeflere diplomatik baskı ve aşırı taleplerle ulaşmaya çalıştığı vurgulanıyor.

WASHİNGTON’IN ‘DAYATMACI’ DİPLOMASİ YAKLAŞIMI KARŞILIK BULMUYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in "anlaşma sağlanamamasının İran için bir kayıp olduğu" yönündeki açıklamaları, Tahran medyasında farklı bir yankı buldu. İran basınında yer alan analizlerde, İslamabad’daki görüşmelerin ortak bir çerçeveye oturtulamamasının başat nedeni olarak ABD’nin uluslararası teamülleri zorlayan aşırı talepleri gösteriliyor. ABD’nin sunduğu şartların, egemenlik haklarını ve bölgesel denklemleri İran aleyhine dönüştürmeyi amaçladığı savunuluyor.

SİYONİST İŞGALİN GÖLGESİNDE KİLİTLENEN MASALAR

Bölgeyi kana bulayan Siyonist işgal rejiminin pervasız saldırganlığı ve bu saldırganlığın arkasındaki ana güç olan ABD’nin tutumu, müzakere masasını işlevsiz kılan en büyük faktör olarak öne çıkıyor. İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki hukuk tanımaz işgal politikalarına diplomatik kalkan oluşturan Washington, aynı dayatmacı refleksi İran ile yürütülen barış görüşmelerine de yansıtıyor. Askeri sahada dirençle karşılaşan emperyalist odağın, masada sunduğu "final teklifler" ile İran’ın nükleer haklarını ve stratejik manevra alanını kısıtlama girişimi, Tahran tarafından bir müzakere değil, bir "teslimiyet belgesi" dayatması olarak görülüyor.

İran cephesinden gelen bu son açıklamalar, İslamabad’da yakalanan diplomatik ivmenin ABD’nin stratejik hataları ve Siyonist rejimin ajandasına olan bağlılığı nedeniyle tamamen kaybolduğuna işaret etmekte.