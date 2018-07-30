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Tahran ABD'ye kapıları kapattı

Tahran, Washington ile müzakere edilmeyeceğini ilan etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin İran'a yönelik "düşmanca" tavrı sürdükçe müzakerenin mümkün olmayacağını söyledi. Kasımi, "ABD güvenilir olmadığını her gün göstermektedir. Bu tarz bir siyasete sahip ABD ile görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır" dedi.

Tahran ABD'ye kapıları kapattı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasımi haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İranlı sözcü ABD'nin İran'a yönelik "düşmanca" tavrı sürdükçe müzakerenin mümkün olmayacağını ilan etti.

ABD güvenilir olmadığını her gün göstermektedir yorumunu yapan Kasımi, "Bu tarz bir siyasete sahip ABD'yle görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır" dedi.

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda İran'a karşı bazı iddialar ileri sürdüğünü belirten Behram Kasımi, "Bay Trump her sabah uyandığında tüm dünyanın da onunla birlikte uyandığını sanıyor, kendisini çok ciddiye almamak gerekiyor." dedi.

Nükleer anlaşmanın sürdürülmesi için Avrupa ülkeleri ile görüşmeler devam ediyor diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, anlaşmanın devamına ilişkin Avrupalı muhattaplarının iyimser bir tutum içerisinde olduğuna dikkat çekti.

Mayıs'ta İran'la yapılan nükleer anlaşmadan ayrılan ABD Başkanı Trump, İran'ın bölgedeki faaliyetleri, füze programı ve diğer konuların da bulunduğu kapsamlı bir anlaşma için Tahran'a müzakere çağrısında bulunmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tahran #iran #abd
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