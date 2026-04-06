Tahran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği 'geçici ateşkesi' reddetti

Bölgedeki emperyalist kuşatmaya karşı geri adım atmayan İran, Pakistan üzerinden gelen ateşkes önerisini kesin bir dille reddetti. Tahran yönetimi, "geçici çözüm" değil, bölgedeki dengeleri kökten değiştirecek tam egemenlik hakları talep etti.

Beyaz Saray’da deprem etkisi yaratan o şartlar:

SAVAŞIN KAYITSIZ ŞARTSIZ SONU

Tahran, yalnızca kendi sınırları için değil; Lübnan ve Gazze dahil tüm Orta Doğu sahasında savaşın kalıcı olarak bitirilmesini ve bunun için uluslararası garantiler sağlanmasını şart koştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA "TAM EGEMENLİK"

Hürmüz Boğazı üzerinde İran kontrolünü tanıyan ve İran'a geçiş ücreti alma izni veren yeni bir geçiş protokolünün uygulanması gerektiği ifade edildi.

"AMBARGO ZİNCİRLERİ KIRILACAK"

İran ekonomisini hedef alan tüm yaptırımların derhal ve tamamen kaldırılması, müzakere masasının en net taleplerinden biri olarak kayda geçti.

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI

NPT ve BM şartnamesi uyarınca, İran’ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkının uluslararası toplum tarafından kayıtsız şartsız tanınması istendi.

TAZMİNAT ŞARTI

Tahran, savaş süreci boyunca yaşanan tüm ekonomik kayıpların ve uğratılan zararların tazmin edilmesini talep ederek, Washington’un mali sorumluluktan kaçamayacağını ilan etti.