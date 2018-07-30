Washington, doğrudan İran halkının sağlığını hedef alıyor. Ulusal Kanal'a konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Doktor Kiyanuş Cihanpur, yaptırımlardan ilaç sanayiininde etkileneceğini söyledi.

Ambargoların etkilemesi beklenen en önemli ve hayati sektör ise İran İlaç sanayii.



Ulusal Kanal'a konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Doktor Kiyanuş Cihanpur, Amerikan ambargolarının hedefinde İran halkının olduğuna dikkat çekerek, halkın ilaca ulaşmasını engelleyecek bütün olasılıklara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.



İran ilaç sanayisinin yaptırımlardan doğrudan etkileneceğini söyleyen Cihanpur, insan sağlığını olumsuz etkileyecek yaptırımlar karşısında bütün diplomatik kanallardan mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.



İranlı yetkili, Türkiye ve dünyaya, ülkesine uygulanmak istenen ambargolara ortak olunmaması çağrısında bulundu.



HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN

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