banner982
Rahip Brunson davasında flaş gelişme
Rahip Brunson davasında flaş gelişme
Ayvalık'taki tekne faciasından kurtarılan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Ayvalık'taki tekne faciasından kurtarılan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
SonDakika: Osman Gülen öldürüldü!
SonDakika: Osman Gülen öldürüldü!
TSK'da bir ilk!
TSK'da bir ilk!

Tahran bütün olasılıklara karşı hazır

Washington, doğrudan İran halkının sağlığını hedef alıyor. Ulusal Kanal'a konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Doktor Kiyanuş Cihanpur, yaptırımlardan ilaç sanayiininde etkileneceğini söyledi.

Tahran bütün olasılıklara karşı hazır

Ambargoların etkilemesi beklenen en önemli ve hayati sektör ise İran İlaç sanayii.

Ulusal Kanal'a konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Doktor Kiyanuş Cihanpur, Amerikan ambargolarının hedefinde İran halkının olduğuna dikkat çekerek, halkın ilaca ulaşmasını engelleyecek bütün olasılıklara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

İran ilaç sanayisinin yaptırımlardan doğrudan etkileneceğini söyleyen Cihanpur, insan sağlığını olumsuz etkileyecek yaptırımlar karşısında bütün diplomatik kanallardan mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

İranlı yetkili, Türkiye ve dünyaya, ülkesine uygulanmak istenen ambargolara ortak olunmaması çağrısında bulundu.

HABER-KAMERA: YAKUP ASLAN
ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd #sağlık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.