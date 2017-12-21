İran'ın başkenti Tahran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran'ın Malard ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 23.27'de (T.S. 22.57) meydana geldi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Kazvin ve Arak kentlerinde de hissedilen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
İran'ın başkenti Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın başkenti Tahran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
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