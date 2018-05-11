İran'ın başkenti Tahran'da kılınan Cuma namazında ABD ve İsrail'e öfke vardı. Cuma hutbesinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki gösterdi. İsrail'in ABD ile müttefikliğinin İran'ı hedef aldığını söyleyen Ayetullah Hatemi, "Siyonist Rejim'in uykusunu kaçırıp aptallık yapması takdirde Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir edeceğimizi fark etmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı. Cuma Namazıardından sokağa çıkan İranlılar, ABD başkanı Trump'ın kararını protesto ederek İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan aleyhinde slogan attılar.

Amerikan başkanı Trump'ın Nükleer Anlaşmadan çıkma kararının ardından kılınan ilk Cuma namazında ABD ve İsrail'e tepki vardı.Cuma hutbesinde önce Kürsüye İmar seferberlik Kurumu başkanı General Numan Gulami ve Stratejist Profesor Sadullah Zarei çıktı.Konuşmacıların gündeminde, ABD başkanı Trump'ın Nükleer anlaşmadan çıkma kararı ve son günlerde giderek artan İsrail'in İran karşıtı eylemleri vardı.Nükleer anlaşmanın tamamen rafa kaldırılması gerektiğini söyleyen General Numan Gulami " Bu hassas dönemde yetkililerden beklentimiz düşmanın karşısında sağlam net bir duruş sergilemeleri ve düsmanın bize başka Nükleer Anlaşmalar dayatmasına izin vermemeleridir." dedi.Tahran Üniversitesinde kılınan Cuma namazı öncesinde kürsüye çıkan ikinci isim ülkenin önemli stratejistlerinden Profesör Doktor Sadullah Zarei oldu.Profesör Zarei, Suriye ordusunun, İsrail işgalindeki Golan'dan ülkelerini hedef alan saldırılara misliyle karşılık vermesinin bölgedeki dengelerin değişmesi açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.İsrail'in kibirlenerek dünyaya bundan iyisi yok dediği demir kubbelerinin işe yaramadığı bütün dünyaca görüldü diyen Sadulah Zarei, İsrail'in acziyet içerisinde olduğunu vurguladı.Cuma Hutbesinde Tahranlılara hitap eden Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, Nükleer anlaşmanın devam etmemesi gerektiğini savundu.Ayetullah Hatemi, "Avrupa Birliği de sözlerini tutma konusunda ABD ile eşittir. Yatırım yapmaları gerekirken hiçbir şey yapmadılar daha. Füze programımızı bahane ederek uçak sektöründeki sözleşmeleri lağvettiler" dedi.Savunma kabiliyetimizi daha da geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Ayetullah Hatemi, "füze gücümüzü günden güne ilerleterek Siyonist Rejim'in uykusunu kaçırıp aptallık yapması takdirde Tel Aviv ile Hayfa'yı yerle bir edeceğimizi fark etmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı."Keskin bir yanıt vererek siyonist yerleşim alanlarını hayalet kentlerine dönüştüren direniş ekseniyle Suriye ordusuna buradan ellerinize sağlık demek istiyorum" Ayetullah Hatemi, Suriye ordusunun İsrail saldırılarına gerekli yanıtı verdiğini vurguladı.Kılınan Cuma Namazı sonrası İnkılap caddesinde buluşan İranlılarABD başkanı Trump'ın kararını protesto ederek İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan aleyhinde slogan attı.