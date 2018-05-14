İslam işbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Filistin komitesi, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması üzerine olağanüstü oturumla Tahran'da toplandı. Toplantıda konuşan İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "Müslüman ülkeler ve dünya kamu oyuna bu eyleme karşı hemen tepki göstermeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi. ABD'nin kararını Ulusal Kanal'a değendiren, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri Mahmut Erol Kılıç, ABD ve İsrail'in kararına ilişkin karşı duruşun belirleyici olacağını söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı parlamentolar birliği ABD'nin büyükelçiliğini Kudüse taşıması üzerina olağanüstü oturumla Tahran'da toplandı.Oturumda konuşan İran Meclis başkanı Ali Laricani, ABD ve İsrailin uluslarası hukuku hiçe sayan eylemlerine karşı ulusarasu kamuoyunu harekete geçmeye davet etti.Günümüzde ABD'yi yöneten olan yetkililer Filistin, Kudüs, direniş ekseni ve İslam dünyasına yönelik yanlış hesaplar içerisinde diyen İran Meclis başkanı, ABD'nin Filistin meselesinde ve İran'ın nükleer programında uyguladıklarını politikaların yanıtsız kalmayacağını söyledi."Biz Siyonist rejiminin insanlık dışı davranışlarına ek olarak ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını da şiddetle kınıyoruz." diyen Larican, "Müslüman ülkeler ve dünya kamu oyuna bu eyleme karşı hemen tepki göstermeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.ABD'nin kararını Ulusal Kanal'a değerlendiren İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri Mahmut Erol Kılıç, ABD'nin büyükelçiğini taşıma kararının sadece bir bina nakli taşınması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dikkat çekti.Kılıç, ABD ve İsrail'in kararına ilişkin karşı duruşun belirleyici olacağını söyledi.