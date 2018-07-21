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Tahran'dan Asya hamlesi

İran, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ne üye oldu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in 30 Temmuz’da düzenlenecek olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği toplantısına katılacağı ve bu kurumla işbirliği anlaşmasına imza atacağı belirtildi.

Tahran'dan Asya hamlesi

Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur arasında kurulan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin yeni üyesi İran oldu. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanlığı'na İran'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’ne üye olduğunu bildiren bir mektup gönderdi.

Mektupta, "Dostluk ve işbirliği anlaşması olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne katılımı öngören yasa tasarısı İran İslami Şura Meclisi tarafından onaylandı" ifadesine yer verildi.

Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in 30 Temmuz’da düzenlenecek olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği toplantısına katılacağı belirtildi. Toplantıda Zarif'in üye ülkelerle işbirliği anlaşmasına imza atacağı kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #hasan Ruhani #tahran #asya #cevad zarif
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