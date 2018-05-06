Uluslarası kurumları aksini söylemesine rağmen, İran'ı nükleer silah üretmekle suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yanıt Tahran'dan geldi. Ulusal Kanal'a konuşan İran Eski Meclis Başkanı Golam Ali Hatdad Adil, Netanyahu'nun açıklamaları ve tehditlerinin anlamsız olduğunu söyledi. Hatdad Adil "Meşru zemini olmayan işgalci devlet, bu tip bahanelerle kendi kanunsuzluklarını gizlemeye ve dikkatleri dağıtmaya çalışıyor" dedi.





Ulusal Kanal'a konuşan, iki dönem İran Meclis başkanığı görevini yürütmüş deneyimli devlet adamı Golam Ali Hatdad Adil, Batı Asya'da nükleer silaha sahip tek devleti olan İsrail'in tehditlerinin İran'da dikkate alınmadığını söyledi.



Netenyahunun çabaları beyhude diyen İran'lı devlet adamı "İsrail bu tip bahanelerle dünya kamuoyunun dikkatini meşru olmayan rejiminin üzerinden uzaklaştırmak istiyor" dedi.



Uluslarası kurumların aksini söylemesine rağmen İran'ı nükleer silah üretmekle suçlamanın çaresizliğin bir örneği olduğuna dikkat çeken Hatdad Adil, İsrail'in tarihteki yerinin yapay ve gayrımeşru bir devlet olacağını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçen İrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını söylemiş, "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını iddia etmişti.







HABER / KAMERA: YAKUP ASLAN

ulusal.com.tr İran'ı nükleer silah üretmekle suçlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya cevap Tahran'dan geldi.Ulusal Kanal'a konuşan, iki dönem İran Meclis başkanığı görevini yürütmüş deneyimli devlet adamı Golam Ali Hatdad Adil, Batı Asya'da nükleer silaha sahip tek devleti olan İsrail'in tehditlerinin İran'da dikkate alınmadığını söyledi.Netenyahunun çabaları beyhude diyen İran'lı devlet adamı "İsrail bu tip bahanelerle dünya kamuoyunun dikkatini meşru olmayan rejiminin üzerinden uzaklaştırmak istiyor" dedi.Uluslarası kurumların aksini söylemesine rağmen İran'ı nükleer silah üretmekle suçlamanın çaresizliğin bir örneği olduğuna dikkat çeken Hatdad Adil, İsrail'in tarihteki yerinin yapay ve gayrımeşru bir devlet olacağını söyledi.Geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçen İrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını söylemiş, "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını iddia etmişti.