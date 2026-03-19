Tahran, Hürmüz Boğazı için yeni düzenleme hazırlığında

İran, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik haklarını yeni bir statüye kavuşturmaya hazırlanıyor. İran Meclisi’ne sunulması beklenen yasa tasarısı, stratejik güzergahı kullanan ticari unsurlardan geçiş ücreti ve vergi alınmasını öngörüyor.

Yarı resmi ISNA haber ajansının parlamento kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, söz konusu düzenleme Hürmüz Boğazı’nın enerji transiti ve gıda güvenliği açısından "güvenli bir güzergah" olarak kalmasını mali bir yükümlülüğe bağlıyor. Tasarı yasalaştığı takdirde, boğazı kullanan ülkelerin İran devletine hizmet bedeli ödemesi gerekecek.

"YENİ BİR SİSTEM TANIMLANACAK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İran lideri Danışmanı Muhammed Muhbir, bölgedeki denetim mekanizmalarının değişeceğine işaret ederek, "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız" açıklamasında bulundu. Bu hamle, Tahran’ın bölgedeki idari ve stratejik otoritesini pekiştirme girişimi olarak değerlendiriliyor.

STRATEJİK KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR

İran’ın bu girişimi, bölgedeki Amerikan ve İsrail saldırganlığına karşı yürütülen misilleme sürecinin bir parçası olarak görülüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, daha önce aldığı kararla boğazı ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine tamamen kapatmıştı.

Hazırlanan yeni yasa tasarısı, boğazı kullanmaya devam eden diğer uluslararası aktörler için de süreci kurumsal ve mali bir denetime tabi tutmayı hedefliyor.