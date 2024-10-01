Tahran, İsrail'e nasıl yanıt verecek? Keyhan Gazetesi'nden dikkat çeken manşet

İsrail’in Gazze’nin ardından Lübnan’da sürdürdüğü katliamların ardından gözler Tahran’a çevrildi.

İsmail Heniyye suikastı sonrası bunun karşılıksız kalmayacağını duyuran İran’ın, Hasan Nasrallah suikastı ve yeni saldırılar sonrası nasıl konumlanacağı merak konusu oldu.

Konuya dair İran içindeki tartışmalar sürüyor. İran güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla bilinen Nur News adlı internet sitesi Nasrallah suikastı sonrası bir tweet paylaştı. Tweet'te, “İsrail rejiminin ABD’nin doğrudan desteğiyle işlediği benzeri görülmemiş suçlar, bölgeyi savaşmanın maliyeti, savaşmamaktan çok daha düşüktür, denilebilecek bir yöne sürükledi” denildi.

Söz konusu paylaşımda, “Bu stratejinin hayata geçmesi Netanyahu suç çetesi ve Washington’daki destekçileri için pek de iyi bir haber olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

İran dini liderliğine yakınlığıyla bilinen Keyhan Gazetesi de Nasrallah suikastı sonrası Pazartesi gününe dikkat çeken bir manşetle çıktı. Manşette “Siyonist kudurmuş köpek ancak askeri saldırıyla dizginlenebilir” başlığını taşıyan bir makale yer aldı. “Ağır ve güçlü eylem ihtiyacı iki katına çıktı” denilen analizde, İsrail’e karşı Tel Aviv’i şaşırtacak yeni silahların kullanılması gereken bir döneme girildiği belirtildi. “Bu rejimin jeo-ekonomik ve jeo-stratejik zayıflıklarının tespiti yapılmalı” ifadeleri kullanılan analizde, İsrail’in Hayfa ve Eilat limanlarına işaret edildi. Bu iki limanın yıkılmasının ve hizmet dışı bırakılmasının İsrail’in mal ile malzeme akışını bozacağı ve kesintiye uğratacağı bildirildi.

İsrail’in Tahran’daki Heniyye suikastı sonrası İran’da “Tel Aviv İran’ı geniş kapsamlı savaş tuzağına çekmek istiyor” tespitleri yapıldı. Bazı gazete ve internet sitelerinde bu yaklaşımda da değişikliğe gidilmesini içeren görüşlere yer verildi.