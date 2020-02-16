Tahran Uluslararası Turizm Fuarına ev sahipliği yaptı
İran, "13'üncü Tahran Uluslararası Turizm fuarına ev sahipliği yaptı. Fuara 21 ülkenin yanı sıra 40 uluslararası Turizm Firması katıldı. İranlı turizmcilerin yeni hedefi düşük maliyet ve kaliteli hizmet ile ülkede sağlık turizmini canlandırmak.
DÜNYA 16.02.2020, 23:30
13. Uluslararası Tahran Turizm Fuarı, 21 ülkenin yanı sıra 40 uluslarası Turizm Firmasının katılımı ile İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşti.
Tarih, Kültür ve İnanç Turizmi ile geçtiğimiz yıl 1 milyon Türk turiste ev sahipliği yapan İran, Türk turist kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Ülkede dolardaki artışın Turizm sektöründe fırsata dönüştüğünü ifade eden İranlı Turizmciler İran'ı sağlık turizmine cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.
ulusal.com.tr