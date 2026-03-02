Tahran'da halk, ABD ve İsrail saldırılarına lanet okudu
İran'ın başkenti Tahran’ın önemli noktalarında bir araya gelen halk, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti.
İranlılar, İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinin çağrısı üzerine kentin önemli noktalarında bir araya geldi. Meydanlarda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İRAN HALKINDAN SALDIRILARA KARŞI NET TAVIR
ABD ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösterilerde, İran yönetimine destek mesajları verildi.