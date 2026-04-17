Tahran'da kadınlardan 'Can Feda' geçit töreni

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İnkılap Caddesi, ABD ve İsrail'in olası askeri kara saldırısına karşı hayata geçirilen "Can Feda" kampanyası kapsamında bir geçit törenine sahne oldu. Kampanyaya başvuran yaklaşık 30 milyon İranlıdan önemli bir kısmını oluşturan başkentli kadınlar, askeri teçhizatlarla donanmış bir şekilde yürüyüş gerçekleştirdi.

DİREKSİYONDA KADINLAR VAR

Tören sırasında ağır silahların ve askeri araçların kullanımını tamamen kadınlar üstlendi. Uçaksavarların yerleştirildiği otomobil ve pikapların şoför koltuğunda kadınlar yer alırken, araçların üzerindeki uçaksavar ve makineli tüfeklerin arkasında da yine kadınlar bulundu. Askeri geçitte yer alan kadınların ellerinde piyade tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri, kalaşnikoflar ve omuzlarında roketatarlar taşıdığı görüldü.

30 MİLYONLUK BAŞVURU

"Can Feda" kampanyası, doğrudan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası bir askeri kara operasyonu ihtimaline karşı başlatıldı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan kampanyaya başvuranların sayısı 30 milyonu buldu. Tahran'da düzenlenen bu özel geçit töreni, kadın gönüllülerin savaşa hazırlık durumunu ve kararlılığını ortaya koymak amacıyla organize edildi.

İRAN-IRAK SAVAŞINDAN BUGÜNE CEPHEYİ BIRAKMADILAR

Geçit törenine katılan silahlı kadınların demografik yapısı, toplumun çeşitli yaş gruplarını ve kademelerini kapsıyor. Genç, yetişkin ve orta yaşlı kadınlar askeri teçhizatlarını ellerine alarak meydanlarda boy gösterdi. İranlı kadınların, geçmişte yaşanan İran-Irak savaşında öne çıktıkları gibi, bugün ABD ve İsrail'e karşı verilen savaşta da ön cephede yer aldığı ve meydanları bir an bile boş bırakmadığı belirtildi. İran halkı ve kadınları, bu askeri yürüyüşle ABD ve İsrail'e karşı kararlılık vurgusunu devam ettiriyor.