Tahran’dan kararlılık bildirisi: "düşman teslim olana kadar"

İran Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail’e karşı yürütülen askeri mücadelenin, karşı tarafın tam teslimiyeti sağlanana dek tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini ilan etti.

Toygu Ökçün
Tahran’dan kararlılık bildirisi: "düşman teslim olana kadar"
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, bölgedeki askeri angajmana ve harekatın geleceğine dair stratejik bir açıklama yayımladı. Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı verilere göre Telayi Nik, Tahran’ın askeri hedeflerinden sapmayacağını ve sahadaki baskının artarak devam edeceğini vurguladı.

OPERASYONEL KARARLILIK VURGUSU

Sözcü Telayi Nik, devam eden askeri sürecin sadece bir savunma stratejisi değil, toplumsal bir talep olduğunu belirtti. Savunma politikalarının temel dayanaklarını şu şekilde sıraladı:

  • Üst düzey askeri direktiflerin kararlılıkla uygulanması.
  • Halkın ve şehit ailelerinin adalet talebi.
  • Nihai Hedef: Düşman unsurlarının tamamen durdurulması ve kayıtsız şartsız teslimiyeti.

DENİZCİLİK ALANINDA SAHA HAKİMİYETİ

Bölgesel sular üzerindeki kontrolün tamamen İran Silahlı Kuvvetleri'ne geçtiğini savunan Telayi Nik, deniz sahalarındaki son durumu şu ifadelerle özetledi:

"Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Denizcilik alanında düşman fiilen sahayı terk etmiştir. Bu durum, onların bu alandaki operasyonel kabiliyetlerinin tamamen çöktüğünün açık bir göstergesidir."

Tahran'dan gelen bu açıklamalar, bölgedeki askeri varlıkların çekilmesi yönündeki baskının artacağını ve diplomatik bir çözüm yerine sahadaki askeri sonucun hedeflendiğini teyit eder niteliktedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

