Tahran'dan Washington'a yalanlama: Çaresiz kalan ABD, geri adımını 'diyalog' yalanıyla örtbas ediyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütüldüğünü öne sürdüğü diplomatik temaslara Tahran'dan kesin bir dille yalanlama geldi. İran resmi haber ajansı FARS'a konuşan üst düzey güvenlik yetkilileri, Washington ile doğrudan veya dolaylı herhangi bir diyalog kurulmadığını açıkladı.

İranlı kaynaklar, Trump'ın "verimli görüşmeler yaptık" iddiasını reddederek, ABD'nin geri adım atmasının diplomatik bir başarıdan ziyade İran'ın askeri caydırıcılığı karşısında alınmış mecburi bir karar olduğunu ifade etti.

İranlı yetkililer, ABD Başkanı'nın sosyal medya üzerinden dile getirdiği "olumlu görüşmeler" ifadelerini bir "psikolojik savaş yöntemi" olarak değerlendirdi. Güvenlik kaynakları, bu tür iddiaların ne enerji piyasalarında sükunet sağlayacağını ne de Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşüreceğini vurguladı. Haberde, savaşın başından bu yana çeşitli arabulucular vasıtasıyla iletilen mesajlara İran cephesinden sürekli olarak "Gerekli caydırıcılık sağlanana kadar savunma sürecek" yanıtının verildiği hatırlatıldı.

SALDIRI PLANININ ERTELENME SEBEBİ ASYA'DAKİ ENERJİ SANTRALLERİ ENDİŞESİ

Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını 5 gün ertelemesinin arka planına da değinilen haberde, bu kararın temelinde "diyalog" unsurunun bulunmadığı aktarıldı. İranlı yetkililere göre Washington, Batı Asya'daki tüm enerji santrallerinin hedef alınabileceğine dair derin bir endişe taşıyor. ABD'nin, İran'ın askeri tehditlerinin ciddiyetini kavrayarak hayati altyapılara saldırmaktan vazgeçmek zorunda kaldığı belirtildi. Ayrıca, küresel finans piyasalarındaki baskının ve Batı dünyasında artış gösteren tahvil risklerinin, ABD'yi askeri operasyonu askıya almaya zorlayan diğer belirleyici faktörler olduğu bildirildi.

Tahran yönetimi, ABD'nin "5 günlük erteleme" kararını bir barış ya da uzlaşma sinyali olarak kabul etmiyor. Güvenlik kaynakları, bu süreci İran halkına karşı işlenen suçların bir parçası ve stratejik bir oyalama taktiği şeklinde yorumladı. Belirtilen sürenin yeni bir müzakereye zemin hazırlamayacağı, aksine İran'ın ülkeyi kapsamlı bir şekilde savunmaya ve olası saldırganlıklara karşılık vermeye devam edeceği ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SAVAŞ ÖNCESİNE DÖNÜŞ YOK

Yapılan açıklamalardaki en kritik konulardan biri de Hürmüz Boğazı'nın statüsü oldu. FARS'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ABD'nin baskı ve iddialarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut koşulların savaş öncesi duruma dönmeyeceği netleşti. Bölgedeki güvensizlik ortamının ana sorumlusu olarak "Siyonist rejim ve ABD"yi gösteren İran, bu aktörlere karşı oluşturduğu savunma hattını korumaktaki kararlılığını sürdürüyor.