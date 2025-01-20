Taliban'dan kadınların eğitimine yönelik yasağın kaldırılması çağrısı

Taliban yönetiminin üst düzey yetkililerinden Şir Muhammed Abbas Stanikzai, grubun liderlerine, Afganistan'da kadınların ve kız çocuklarının eğitimine yönelik uygulanan yasakların kaldırılması çağrısı yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Taliban'dan kadınların eğitimine yönelik yasağın kaldırılması çağrısı
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Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stanikzai, Khost bölgesindeki dini bir okulda katıldığı törende yaptığı konuşmada, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stanikzai, "geçmişte bunun için hiçbir gerekçe olmadığı ve olmaması gerektiği gibi şimdi de kadınların ve kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılması için hiçbir neden bulunmadığını" vurgulayarak, bu yasakların kaldırılmasını istedi.

X hesabından yaptığı paylaşımda da "nüfusun neredeyse yarısını kapsayan bu yasağın İslam hukukunda yer almadığı ve kişisel tercihlere göre uygulandığını" belirten Stanikzai, "Liderliği bir kez daha eğitimin kapılarını açmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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