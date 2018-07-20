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Tam 99 milyon yıllık!

Myanmar'da dinozorlar çağında yaşadığı tahmin edilen, 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu. Fosilin, üzerini kaplayan kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

Tam 99 milyon yıllık!

Myanmar'da 99 milyon yıl öncesine ait yılan yavrusu fosili bulundu.

BBC'de yer alan haberde, fosilin son derece nadir olduğu ve üzerini kaplayan ağaç özü kehribar sayesinde korunduğu belirtildi.

Bulunan en eski yavru yılan fosili

Kanada'daki Alberta Üniversitesinden Profesör Michael Caldwell, 99 milyon öncesine ait fosilin şu ana kadar dünyada bulunan en eski yavru yılan fosili olduğunu ve Kretase döneminde Myanmar ormanlarında yaşadığını ifade etti.

Caldwell, şafak yılanı türüne ait olduğu anlaşılan fosilin, koruyucu özelliğe sahip ağaç özü kehribar ile kaplanmış şekilde bulunduğunu bildirdi.
Fosilin üstündeki bitki ve böcek parçalarının, yılanın ormanda yaşadığına işaret ettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fosil #yılan fosili
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