TANAP gaz vermeye hazır

Azerbaycan'ın doğalgazını Avrupa'ya bağlayacak projenin Türkiye ayağı "Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı" tamamlandı. Yunanistan'dan sonraki Trans Adriyatik Boru Hattının tamamlanması ile Azerbaycan gazı Avrupa ile buluşacak

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletmek üzere hazır hale geldi.



Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı tam bin 800 kilometre uzunluğunda...



Ardahan'ın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan TANAP; 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçtikten sonra İpsala'dan Avrupa'ya bağlanıyor.



Türkiye-Yunanistan sınırında TAP ile birleşen TANAP, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın en uzun ve en geniş çaplı doğal gaz boru hattı unvanına sahip oldu.



Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın tamamlanmasının ardından Azerbaycan gazı gelecek yıldan itibaren Avrupa pazarlarına ulaşacak.



ulusal.com.tr

